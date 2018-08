Cidades Devolução de carteira com R$ 1,2 mil por marmoeiro viraliza na internet Marcos Rodrigo Nunes, de 46 anos, ficou conhecido por milhares de pessoas após dono do objeto fazer reconhecimento por entrega

Um encontro inesperado, motivado por uma boa ação, ocorreu no início desta semana, em Goiânia, e desencadeou uma corrente positiva nas redes sociais. Ao encontrar uma carteira caída sobre uma calçada no Setor Oeste, na última segunda-feira, e devolvê-la, o marmoreiro Marcos Rodrigo Nunes, de 46 anos, não pretendia ser reconhecido como benfeitor. No entanto, uma publicação ...