Vida Urbana “Deus me deu outra oportunidade de estar com minha família”, afirma sobrevivente de Brumadinho Filho de produtor rural nadou por mais de uma hora para se salvar

Dez dias depois de iniciadas as buscas, os relatos dos sobreviventes ainda emocionam. São adultos e crianças que atribuem a um milagre ter escapado da morte. Aos poucos, muitos tentam retomar o cotidiano perdido pelo desastre do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte (MG). O produtor rural ...