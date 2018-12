Vida Urbana Detran quer placa Mercosul neste ano Órgão desiste de esperar definição sobre licitação e vai liberar serviço para empresas credenciadas pelo Denatran que provem capacidade. Preço será, no máximo, o mesmo, diz órgão

Faltando 21 dias para o fim do ano, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) decidiu levar adiante o processo de implantação das placas veiculares no padrão Mercosul liberando a participação de todas as empresas credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e comprovadamente capacitadas para o serviço. No caso, o Estado conta com duas ...