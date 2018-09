Cidades Detran publica edital de licitação para substituição de placas veiculares em Goiás Pregão eletrônico será aberto no dia 25 de setembro, às 9 horas. Modificação de placas de veículos para o modelo adotado em países do Mercosul terá de ser feita até dia 1º de dezembro

O edital de licitação para a contratação de uma empresa especializada para a confecção de placas de identificação veicular no Estado foi publicado nesta quarta-feira (12) pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta. O pregão eletrônico, do tipo menor preço, será aberto às 9 h...