Cidades Detran amplia idade limite de circulação de veículos do transporte escolar em Goiás Veículos que realizam deslocamento de alunos, no Estado, passam a ter um tempo limite de circulação maior, permitido por portaria publicada pelo Detran

Portaria do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/GO) amplia o tempo de vida útil autorizado de veículos que fazem o transporte escolar em Goiás. Até então, ônibus e micro-ônibus que transportam estudantes podiam ter, no máximo, 10 anos de fabricação e, a partir de agora, poderão ter até 15 anos. Às vans e Kombis era estipulado o limite de oito anos e, co...