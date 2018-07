Cidades Detentos são mortos no Presídio Estadual de Formosa, em Goiás De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), homens foram atingidos por golpes de objetos perfurantes. Um deles havia sido apontado como mandante de execução de vigilante, ocorrida em janeiro

Atualizado às 20h09 Dois presos foram mortos no Presídio Estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, no fim da tarde desta quarta-feira (4). De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os óbitos ocorreram por volta das 17h40, após o horário de visita na unidade, quando houve um desentendimento entre os homens vitimados e outros...