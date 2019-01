Vida Urbana Detentos são contidos em tentativa de rebelião no presídio de Jaraguá Diretoria informou que todas as providências cabíveis para investigar a situação foram tomadas; não houve mortos ou feridos

O presídio de Jaraguá, município do Centro de Goiás, teve um princípio de rebelião, durante a noite desta terça-feira (22). De acordo com informações passadas à Polícia Civil, o motim começou em uma ala do presídio e foi contido alguns minutos depois. Uma parede teria sido quebrada no local de início da rebelião. A Diretoria Regional Prisional informou, por meio d...