Vida Urbana Detentos do semiaberto são presos em flagrante por tráfico de drogas em Itumbiara Os dois usavam tornozeleira eletrônica no momento em que foram detidos

Dois detentos do semiaberto foram presos com mais de 140 pinos de cocaína na madrugada deste sábado (29), em Itumbiara, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos tentou se esconder em uma casa após perceber a aproximação de policiais. Os militares desconfiaram da atitude do homem e o abordaram. No bolso dele, foram encontrados 22 pin...