Detentos colocam fogo em papelões em princípio de rebelião em Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos

Detentos realizaram um princípio de rebelião, na noite desta segunda-feira (19), no presídio de Uruaçu, na região Norte de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, os presos colocaram fogo em papelões. Não houve feridos. Devido à situação, os detentos deixaram as celas e foram para o pátio até que as chamas fossem controladas. Apesar da grande quantidade de fumaça, o incê...