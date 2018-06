Cidades Detento não pode ter duas companheiras para visita íntima, decide Justiça "Relacionamento concomitante de preso com duas mulheres não pode ser tido como união estável", decidiu TJ

Os desembargadores da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ/DFT) negaram recurso, por unanimidade, e mantiveram decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de autorização de visitas ao presídio, feito por uma companheira de um detento, sob o argumento de que outra companheira já estava cadastrada no rol de v...