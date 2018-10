Cidades Detento morto na CPP é suspeito do assassinato de tio e sobrinha no Jardim Primavera, em Goiânia Edivaldo Trindade dos Santos, de 26 anos, foi morto na noite desta terça-feira (2), por um companheiro de cela

Edivaldo Trindade dos Santos, 26 anos, assassinado na noite desta terça-feira (2) dentro de uma cela da Casa de Prisão Provisória (CPP), unidade do complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi preso na noite do último domingo (30) por participação no ataque que culminou no assassinato de João Pedro da Silva Moura, de 24 anos, e de Anny Victoria da Silva Xavier, de 5, no Jardim Primavera, região Noroeste de Goiânia. ...