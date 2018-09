Cidades Detento morre após sofrer ataque com barra de ferro no presídio de Águas Lindas Outro preso teria cometido o crime, informou a Polícia Civil

Um detento do presídio de Águas Lindas, na região leste do estado, foi morto na madrugada deste sábado (22). De acordo com informações da Polícia Civil, Alexandre da Silva Alves foi atacado com uma barra de ferro, por Uemerson Pablo Almeida, outro preso. Um posicionamento foi solicitado à Diretoria de Administração penitenciária (DGAP), mas, até o momento, ainda ...