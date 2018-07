Cidades Detento morre após discussão dentro do presídio de Jataí

Um detento da unidade prisional de Jataí, que fica no sudoeste do estado, foi morto dentro do presídio na tarde desta segunda-feira (16). A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que, durante o horário de banho de sol, os internos da ala A começaram uma discussão e um deles foi agredido pelos demais presos. A equipe de plantão interviu na ...