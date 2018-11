Cidades Detento mata colega de cela estrangulado em Goiás O preso morto tinha 20 anos e cumpria pena por homicídio

Um detento foi estrangulado até a morte, na tarde deste domingo (18), dentro do presídio regional de Sarandi, em Itumbiara, no Sul do Estado. O suspeito de cometer o crime é um preso que dividia cela com a vítima. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Breno Fideles de Moura Justino, de 20 anos, cumpria pena por homicídio. De acordo com a ...