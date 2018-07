Cidades Detento do semiaberto que cumpria pena por tráfico de drogas é preso pelo mesmo crime, em Catalão Segundo a Polícia Civil, homem já tinha sido preso pelo mesmo motivo em três ocasiões

Um homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (19), em Catalão, na Região Sul do Estado, pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), sediada no município. Segundo a Polícia Civil (PC), ele foi preso com porções de produto semelhante a cocaína, prontas para serem comercializadas. O suspei...