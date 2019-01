Vida Urbana Detento do semiaberto é morto a tiros em Pirenópolis Vítima estava em casa com a namorada quando foi atingida pelos disparos

Um detento de 34 anos que cumpria pena no regime semiaberto foi morto a tiros enquanto dormia, na noite desta quinta-feira (24), em Pirenópolis, na região Central do Estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele estava em casa com a namorada. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, que usava capacete, invadiu a residência e atirou na vítima enquanto ela dormia...