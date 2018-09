Cidades Detento denuncia tortura dentro do Núcleo de Custódia em Aparecida de Goiânia Preso diz que foi espancado e teve o braço quebrado por agentes prisionais. Um procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso

A defesa de Vivaldo Mendes dos Santos, de 33 anos, que está preso no Núcleo de Custódia, do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, denunciou que ele foi torturado durante uma ação de agentes do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope) na tarde do dia 30 de agosto. A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que foi determinada a abertura de p...