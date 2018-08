Cidades Detento com tornolezeira é preso suspeito de assaltar ao lado do 18º DP em Goiânia Duas jovens entraram na delegacia pedindo socorro, informou à polícia

Um detento usando tornozeleira foi preso, na manhã desta quinta-feira (16), no momento em que assaltava um homem em um ponto de ônibus ao lado da 18ª Delegacia Distrital de Polícia, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Segundo a polícia, duas jovens entraram na delegacia pedindo socorro, pois um homem estava sendo assaltado no ponto de ônibus. Dois policiais correram a...