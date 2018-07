Cidades Detento é flagrado recebendo objetos jogados por cima de muro de presídio, em Jataí De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, uma sacola com droga, bebida alcoólica e celulares foi deixada na unidade. Agentes identificaram preso quando este foi recolher os produtos

Um preso foi flagrado recebendo itens ilícitos na unidade prisional de Jataí, no Sudoeste do Estado, no início da tarde desta segunda-feira (23). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), durante uma ronda, realizada por volta das 12 horas, agentes viram uma sacola ser jogada por cima do muro do presídio e aguardaram para identificar quem a receberia. Na sacola...