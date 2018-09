Cidades Detento é encontrado morto na cadeia de Planaltina (GO) Diretoria-Geral de Administração Penitenciária abriu procedimento administrativo para investigar caso

Um detento da Cadeia Pública de Planaltina foi encontrado morto na última quarta-feira (5). Jailson de Oliveira Silva, de 38 anos, foi encontrado pelos agentes penitenciários, por volta de 12h com uma corda no pescoço. Na ocasião, as Polícias Civil e Técnico-Científica foram acionadas e constataram a morte. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)...