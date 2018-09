Cidades Detento é encontrado morto em cadeia pública, em Anápolis Vítima foi detida nesta terça-feira (4). Unidade abriu processo administrativo para apurar causa do óbito

O detento Pablo Mickael Freitas Elesbão, de 20 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (4), no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, também conhecido como Cadeia Pública de Anápolis. Pablo estava detido há menos de um dia, suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de cargas. Segundo informações da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), detentos do pavilhão C avisaram a...