Detento é assassinado em presídio de Trindade Preso que dividia cela com vítima assumiu a autoria do crime

Um detento foi assassinado na madrugada deste sábado (21) na unidade prisional de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os agentes perceberam que algo havia acontecido com o detento durante a entrega do café da manhã, porque ele não teria respondido à chamada. A vítima dividia a cela com ...