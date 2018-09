Cidades Destruição de museu era 'tragédia anunciada', dizem pesquisadores Dirigentes e cientistas reclamam de falta de recursos para preservar patrimônio nacional

O incêndio no Museu Nacional revela a falta de cuidado do poder público com o acervo histórico e científico do País e foi classificado como um desastre anunciado por pesquisadores e dirigentes de instituições ouvidos pelo Estado neste domingo, 2. “A dúvida não era se algo assim poderia acontecer, mas quando iria acontecer”, disse Walter Neves, antropólogo conhecido c...