Vida Urbana Desmatamento no Cerrado em Goiás cai 15,3%, diz MMA Foram destruídos 713,6 km² em Goiás em 2018. No Brasil, redução da área degradada do bioma foi de 10,9%, ainda assim, a supressão foi de 6.657 km². Quedas são relativas a 2017, ano em que perda de vegetação teve aumento de 10% no País e 30% no Estado

Os dados do Projeto de Monitoramento Cerrado (Prodes Cerrado), divulgados nesta terça-feira (11) pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) apontam que entre agosto de 2017 e julho de 2018, o Cerrado goiano encolheu 713,6 km². O resultado é 15,3% menor que o do período anterior, quando a supressão do bioma em Goiás foi de 842,4 km². Entretanto, o último levantamento mostra...