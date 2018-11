Cidades Deslizamento de terra deixa mortos em Niterói, no RJ Sete equipes de cinco quartéis atuam no resgate a feridos

Pelo menos cinco casas foram atingidas por um deslizamento de terra e pedras no Morro da Boa Esperança, na região oceânica de Niterói, região metropolitana do Rio. Até a manhã deste sábado, havia a confirmação de três mortes, segundo informou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Roberto Robadey Costa Júnior, a...