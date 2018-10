Cidades Desfile do aniversário de Goiânia é visto por 20 mil pessoas Pelo menos 7 mil se apresentaram em tradicional celebração na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Na Praça do Sol, atividades também atraíram a atenção do público

As mãos agitadas que acenavam com a intenção de cumprimentar os integrantes do desfile cívico-militar e o olhar ansioso em direção ao começo da Avenida 24 de Outubro, à espera de que a irmã mais velha logo aparecesse, demonstravam o entusiasmo do pequeno Pedro Henrique Siqueira Dias, de 7 anos, com a tradicional solenidade que celebra o aniversário de Goiânia na prin...