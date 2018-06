Cidades Desfile de carros de boi em Trindade bate recorde Tradição que se repete há 178 anos teve desfile de 361 veículos. Emoção marcou participação de carreiros

Com participação de 361 carros de boi, a Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno bateu recorde em 2018. Realizado na manhã desta quinta-feira (28), o encontro que seguiu até às 16 horas, superou os 326 carros do ano passado. A tradição, quase bicentenária, foi a primeira após o tombamento como patrimônio imaterial e traz fiéis de todo o país....