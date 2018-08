Cidades Desaparecidos no Brasil chegam a mais de 786 mil em dez anos, diz Cruz Vermelha Levantamento aponta que 17% dos brasileiros têm algum amigo, parente ou conhecido desaparecido

A dimensão do desaparecimento de pessoas no Brasil chama a atenção de entidades internacionais e, em levantamentos iniciais, o fenômeno dá indícios de superar a situação na Síria ou mesmo em cinco décadas de conflitos na Colômbia. Com base em um estudo realizado no Brasil, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) indicou que foram registrados um total de 78...