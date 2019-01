Vida Urbana Depois do Ceará, Pará também solicita apoio da Força Nacional Pedido foi concedido nesta sexta-feira para o Estado nordestino pelo ministro Moro

O governo do Pará também solicitou ao ministro da Justiça, Sergio Moro, apoio da Força Nacional para reforçar o policiamento nas cidades do estado. O pedido foi realizado em razão dos altos índices de criminalidade registrado na região, conforme explicado em comunicado do site oficial da administração. Nesta sexta-feira (4), Moro autorizou o envio da Força Nacional e d...