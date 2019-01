Vida Urbana Depois de viajar um mês pela Europa, jovem tem pedido surpresa de casamento no Aeroporto de Goiânia Surpresa foi organizada entre o rapaz e as amigas do casal, que está junto há quatro anos

O vendedor Guilherme Alexandre Pedro surpreendeu a namorada, a estudante de direito Kemily Fernandes dos Santos, quando ela chegava de viagem pela Suiça, com um pedido de casamento dentro do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. O jovem contou com a ajuda de familiares e amigos do casal, que já está junto há quatro anos, e também com a autorização da Empresa Brasil...