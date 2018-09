Cidades Depois de discussão, três pessoas são baleadas em festa no setor Negrão de Lima, em Goiânia Evento ocorria em um condomínio do setor, quando um homem e uma mulher foram baleados; alunos da PM estavam no local e auxiliaram a encontrar o suspeito, que foi preso

Atualizada às 10h13 de 09/09/2018 Três pessoas foram baleadas na noite desse sábado (8) após uma discussão no Condomínio Portal das Flores, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 32, e outra pessoa, ainda não identificada pelas autoridades, que participaram de uma festa no local, foram at...