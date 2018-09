Cidades Depois de bater novo recorde de temperatura, Goiânia promete semana escaldante O último domingo (23) foi o dia mais quente do ano na capital; Inmet emitiu alerta de perigo para a baixa umidade na cidade para hoje

A cidade de Goiânia conseguiu um novo feito: bater outro recorde de temperatura no ano. O último domingo (23) foi considerado o dia mais quente de 2018 com os termômetros marcando 38,5ºC. O último título tinha sido batido no dia 12 de setembro, quando a temperatura chegou a 38°C. Já o recorde de todos os tempos foi registrado em 17 de outubro de 2015 com 40,4°C. Mas pensa que a...