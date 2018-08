Cidades Depoimentos sobre tiroteio em bar, em Goiânia, são adiados Três pessoas deviam ser ouvidas nesta terça-feira (14), mas uma delas não compareceu. Crime ocorreu no último sábado (11)

O delegado Gilberto Ferro, do 8° Distrito Policial, responsável pelas investigações dos disparos ocorridos em um bar da capital no último sábado (11), adiou o depoimento de três funcionários do estabelecimento. As oitivas estavam marcadas para esta terça-feira (14). Segundo ele, não foi possível contatar uma das pessoas a tempo. Os depoimentos foram remarcados para a...