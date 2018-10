Cidades Depoimento de motorista que atropelou artista plástico em Goiânia deve acontecer na próxima semana Djefferson Alves Correa segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia e seu estado é regular e respira sem ajuda de aparelhos

O depoimento do suspeito de atropelar o artista plástico Djefferson Alves Correa após uma briga de trânsito foi remarcado para semana que vem no 1º Distrito Policial, no Setor Central, em Goiânia. A vítima segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e seu estado é regular e respira sem ajuda de aparelhos. O motorista seria ouvido na tarde desta ...