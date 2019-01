Vida Urbana Depósito de veículos da SMT pega fogo no setor Santa Genoveva, em Goiânia Suspeita é de que o fogo tenha tido início na calçada da área externa do local. Bombeiros gastarão mais de 35 mil litros d’água para conter as chamas

Um depósito de veículos da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) da Prefeitura de Goiânia pegou fogo, na tarde desta terça-feira (22), na rua Pacová, no setor Santa Genoveva. De acordo com agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que prestavam ajuda ao Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o foco inicial do incêndio tenha sido sacolas de lixo espalhadas na cal...