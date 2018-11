Cidades Dengue aumenta 16% em Goiás, diz Ministério da Saúde Dados são relativos até o dia 27 de outubro deste ano em comparação ao mesmo período de 2017

Os casos de dengue em Goiás de janeiro até 27 de outubro deste ano aumentaram em 16%. Os dados foram apresentados em uma entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (13).Segundo o Ministério da Saúde (MS), em 2017 foram 59.784 casos enquanto no mesmo período de 2018 os números registrados chegaram a 69.489, com incidência de 1.025,1 casos para cada 100 mil habitantes. C...