Vida Urbana Denúncia contra João de Deus é protocolada pelo Ministério Público Defesa do investigado afirma que ainda não foi informado da queixa

O Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO) protocolou, nesta sexta-feira (28), uma denúncia contra o médium João de Deus, preso suspeito de praticar abusos sexuais durante tratamentos espirituais, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. O líder religioso está detido há 12 dias no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropoli...