Delegados e promotores vão discutir provas e depoimento de João de Deus

Delegados da Polícia Civil de Goiás e promotores do Ministério Público do Estado vão se reunir na tarde desta segunda-feira, 17, na Secretaria de Segurança Pública de Goiás, para discutir as provas e o depoimento do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, colhido ontem. O objetivo da reunião é a Polícia Civil dividir as novas informações da investigação com o MP, q...