Cidades Delegado espera laudos para concluir apuração de advogado baleado em Pirenópolis Crime aconteceu neste sábado (9) e teria sido motivado por desentendimento com funcionário que atirou na vítima

Responsável pela investigação do crime em Pirenópolis, que terminou com Thales Jayme, vice-presidente da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) baleado e seu funcionário morto, Vander Coelho aguarda laudos periciais para concluir a investigação. Até agora a apuração aponta para tentativa de homicídio contra o advogado, seguido de suicídio do trabalhador....