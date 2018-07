Cidades Delegado apresenta suspeito de envolvimento em crime de corpos carbonizados em Aparecida de Goiânia Vítimas estavam amarradas com pés e mãos amarrados um ao outro, dentro de um quarto da residência

Um suspeito de envolvimento na morte de duas pessoas que foram encontradas, parcialmente carbonizados, será apresentado na manhã desta quarta-feira (4) no Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), em Aparecida de Goiânia. As vítimas foram encontradas com pés e mãos amarrados um ao outro, dentro de um quarto em uma residência no Jardim Luz, no último dia 23 d...