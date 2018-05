Cidades Delegado aposentado e filha são baleados em tentativa de assalto Pelo menos nove tiros foram disparados contra o carro; no veículo, também estava um bebê

Um delegado aposentado e sua filha foram baleados dentro do carro onde estavam na noite desta quinta-feira, 17, na Urca, bairro nobre da zona sul do Rio. Evandro dos Reis José, de 70 anos, foi baleado na cabeça e no tórax. Sua filha, Lívia José foi atingida no rosto. Um bebê, filha de Lívia, também estaria no carro, segundo testemunhas, mas nada sofreu. De acordo...