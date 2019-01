Vida Urbana Delegada da mulher em Goiânia sofre ataques virtuais pela não prisão de agressor de advogada A Polícia Civil chegou a pedir a detenção de Victor Augusto do Amaral Junqueira, mas o entendimento da Justiça foi que não haviam requisitos legais; Sindepol publicou uma Nota de Desagravo repudiando as recentes hostilidades

Atualizado às 16h44 O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol) publicou neste sábado (5), no seu Instagram, uma Nota de Desagravo repudiando os recentes ataques desferidos por internautas nas redes sociais contra a delegada Ana Elisa Gomes Martins, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). Confira o post...