Vida Urbana Defesa propõe que médium continue atendendo, com filmagens ou policiais Mesmo sabendo que não há nenhuma decisão impedindo que médium continue exercendo suas atividades, advogado fez proposta para juiz que está responsável pelo caso

O advogado de João de Deus, Alberto Toron, se reuniu agora à tarde com o juiz do Fórum de Abadiânia, Fernando Augusto de Rezende, para pedir que o médium continue exercendo as atividades na casa Dom Inácio de Loyola. Toron afirma que decidiu ir à audiência formal fazer o pedido mesmo sabendo que não há decisão judicial que impeça o cliente de realizar as atividades. Ainda ...