Defesa pede suspensão de processo contra suspeito de agredir e jogar esposa de prédio

A defesa de Luis Felipe Manvalier, suspeito de agredir e jogar a esposa de um prédio em Guarapuava, no Paraná, quer que o processo contra ele seja suspenso. Os advogados dizem que a acusação é baseada em “especulações”, e não conta com respaldo “científico e forense”. Luis Felipe está preso desde 22 de julho e responde por homicídio com quatro qualificações (meio cruel, dificultar defesa da vítima, motivo fútil e feminicídio). A vítima, a advogada Tatiane Spitzner,...