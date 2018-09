Cidades Defesa pede progressão de pena do goleiro Bruno para o regime semiaberto Condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, ex-jogador está preso em Varginha, no sul de Minas Gerais

A defesa do ex-goleiro Bruno entrou na Justiça com pedido de progressão de pena para o regime semiaberto com base em cálculos de tempo de estudo e trabalhos feitos pelo detento, dentro do sistema prisional, que reduziriam o período de prisão do ex-atleta. Bruno está preso em Varginha, no sul de Minas Gerais. O ex-goleiro foi preso em 2010 e em s...