Cidades Defesa diz que mulher levava bolo para presídio e não ilícitos

O advogado de uma mulher desempregada, de 28 anos, presa temporariamente suspeita de levar itens ilegais para dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, afirma que sua cliente não levava drogas ou munições para o presídio. De acordo com o advogado Diogo Procópio, ela entrava na cadeia com uma sacola sem passar por revista pois vendia bolos dentro da penitenciári...