Vida Urbana Defesa de João de Deus usa "estratégia" e pede ao STF desistência de Habeas Corpus Advogado disse que vai esperar o "trâmite normal" no Tribunal de Goiás

Advogados da defesa do médium João de Deus, acusado de abusos sexuais contra mulheres, protocolaram nesta sexta-feira (11) um pedido de desistência de Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao G1 Goiás, Antônio Carlos de Almeida, integrante da defesa do médium, disse que se trata de um movimento estratégico, visto que a liminar no Supremo não foi de...