Cidades Defesa Civil emite alerta sobre chuvas, raios, rajadas de vento e granizo no Sul goiano Cidades como Itumbiara e Caldas Novas estão na rota das ocorrências meteorológicas previstas para esta sexta-feira (14), segundo o órgão

A Defesa Civil do Estado de Goiás emitiu, nesta sexta-feira (14), um alerta via mensagem SMS sobre pancadas de chuvas acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo na Região Sul do Estado. De acordo com o 1° tenente do Corpo de Bombeiros Marcelo Martins Moura, cidades como Itumbiara e Caldas Novas estão na rota da "parte mais severa" das ocorrências meteor...