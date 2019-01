Vida Urbana Decreto de posse de arma pode abranger a maioria dos municípios de Goiás Regras previstas na flexibilização da lei deverão ser aplicadas em quase 72% dos municípios goianos. Previsão é de que o presidente assine a alteração na próxima semana

O texto preliminar do decreto presidencial que visa flexibilizar a posse de arma de fogo no Brasil já enumera regras que permitem mensurar qual é a parcela da população que será atingida pela mudança. Uma delas estipula que o cidadão que terá direito de usufruir das alterações precisa viver em locais com elevados índices de violência, ou seja, com taxas anuais de mais ...