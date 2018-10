Mais de 62 toneladas de cosméticos impróprios para consumo foram apreendidas durante operação realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal de Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (23). No total, os produtos correspondem a um valor de aproximadamente R$ 5 milhões.

Entre as irregularidades encontradas no estabelecimento, que fica no Jardim Eldorado, estavam: falta de registro de produtos nos órgãos competentes, inconsistência nos ingredientes apresentados nos rótulos, produtos falsificados e em desacordo com as normas sanitárias exigidas. A Polícia Civil também apreendeu, no local, uma máquina utilizada para confecção de rótulos e um computador, que foi enviado para perícia.

Das 62 toneladas de materiais, 50 foram incineradas e 12 toneladas serão encaminhadas para reciclagem. Os responsáveis pela empresa responderão por crime contra as relações de consumo.